Idosa entrega ouro a burlões

Maria Santos foi abordada por um casal que lhe disse que ia abrir uma ourivesaria, em Oliveira de Azeméis.

08:41

Uma idosa de 78 anos foi burlada em Oliveira de Azeméis, na quarta-feira. Maria Santos foi abordada por um casal com um bebé no carro.



Disseram que iam abrir uma ourivesaria e queriam ver as peças de ouro da vítima, que deu alianças, um anel e um cordão. Os burlões fugiram. GNR investiga.