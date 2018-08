Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa ferida após queda de muro

Mulher foi socorrida no local e transportada para o hospital de Aveiro.

Por A.S.M. | 08:45

Uma mulher, de 76 anos, ficou ferida com gravidade, na manhã deste domingo, após ter caído de um muro com cerca de três metros de altura, na localidade de Sernada, em Águeda.



A idosa foi socorrida no local e transportada para o hospital de Aveiro.



O alerta foi dado aos bombeiros de Águeda pelas 09h00 por uma familiar da vítima.



Ao que tudo indica a idosa estava em cima de um muro no jardim de sua casa, de onde acabou por cair e bater com a cabeça.