Idosa ferida com gravidade ao ser atropelada por camião em Vila Nova de Gaia

Uma mulher, de 77 anos, ficou ferida com gravidade esta terça-feira, depois de ser atropelada por um camião na Rua José Pinol, em Serzedo, Vila Nova de Gaia. O camionista estava a realizar uma manobra quando acabou por colher a idosa, que ficou presa debaixo do veículo.O alerta foi dado perto das 10h30 e os Bombeiros Sapadores de Gaia, com o apoio dos Bombeiros da Aguda, foram mobilizados para o local. A vítima sofreu ferimentos graves na zona das pernas e foi hospitalizada., os bombeiros referiram que o camionista ficou bastante transtornado. A GNR tomou conta da ocorrência.