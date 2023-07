Uma idosa, com cerca de 70 anos, ficou ferida com gravidade após ser atropelada na EN103, em Sequeira, Braga. O alerta foi dado pelas 14h30 e os Bombeiros Sapadores de Braga, com o apoio de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foram acionados para o local.

A mulher foi estabilizada e transportada para o hospital de Braga. Ao que o CM apurou, não correrá risco de vida.

A GNR tomou conta da ocorrência.