Idosa ferida em incêndio em Aljustrel

Mulher, que vive sozinha, foi transportada para as urgências do Hospital de Beja.

Por A.L. | 08:55

As chamas irromperam esta terça-feira, às 19h40, e alastraram rapidamente a toda a habitação desalojando uma mulher, de 79 anos, que ficou com ferimentos graves.



A idosa, que vive sozinha em Messejana, Aljustrel, foi transportada para as urgências do Hospital de Beja.



"Foi um milagre ter escapado do fogo. Se não fosse o vizinho que se apercebeu do fumo e arrombou a porta, tinha acontecido uma desgraça", disse uma vizinha.



A casa que "ficou praticamente destruída" e está a ser recuperada pela população com a ajuda da Câmara, junta de freguesia e Misericórdia.



O fogo teve origem na lareira.