Uma mulher, de 88 anos, sofreu ferimentos graves numa queda em casa, em Lisboa, no sábado, exatamente um dia depois de a irmã com quem partilhava a habitação ter morrido.



O incidente ocorreu na zona do Campo Grande. A idosa foi encontrada inanimada por vizinhos. O INEM foi chamado e transportou a mulher para o hospital.

