Uma idosa, de 85 anos, ficou em estado de coma, depois de sofrer ferimentos graves, esta manhã de quarta-feira, na sequência de uma queda, em Sever do Vouga.



A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro esteve no local. A vítima foi levada, pelos bombeiros de Sever do Vouga, para o hospital universitário de Coimbra.

