Idosa gravemente ferida após ser atropelada em parque de estacionamento de lar em Braga

Uma idosa de 92 anos utente do lar de idosos em Nogueira Braga, foi atropelada na manhã deste sábado no parque de estacionamento do estabelecimento.A senhora, que ficou com ferimentos graves, estava deitada no chão do parque de estacionamento, por razões que ainda não são conhecidas, quando foi atropelada por um familiar de um idoso que iria para visitá-lo.O alerta foi dado pelas 11h10, e no local estiveram meios de socorro, tais como os Bombeiros Sapadores de Braga e a VMER do Hospital de Braga.Foi disponibilizado apoio psicológico ao condutor da viatura e aos utentes que se encontravam no local onde aconteceu o sinistro.Em atualização