Idosa fica presa 15 horas em buraco na Azambuja

Uma mulher de 87 anos esteve 15 horas presa dentro de um buraco junto a sua casa, nos arredores da Azambuja. A vítima só foi resgatada esta terça-feira de manhã pelos bombeiros, após o pedido de socorro dos familiares.

A idosa, residente em Casais de Baixo, no concelho da Azambuja, terá sofrido o acidente pouco depois das 17h00 de segunda-feira. Segundo disse ao CM fonte ligada ao socorro, a mulher, que gere uma leitaria, saiu de casa para ir tratar de animais que cria perto da habitação. Foi então que tropeçou e caiu num buraco onde se encontravam alguns arames e madeiras velhas, que a prenderam ao nível das pernas. Impossibilitada de se mover, a idosa acabou por ficar retida no buraco durante toda a noite.

Os familiares deram por falta da mulher de 87 anos já ao nascer do dia desta terça-feira. De imediato foi dado o alerta à GNR e aos Bombeiros da Azambuja. E, pelas 08h20, foi finalmente descoberto o local onde a idosa se encontrava retida.

Bastante desorientada e com frio, a vítima foi retirada numa operação que mobilizou nove operacionais dos bombeiros, com o apoio de militares da GNR e de técnicos da Viatura Médica de Emergência Rápida do Hospital de Vila Franca de Xira. Ao fim de vários minutos conseguiram resgatá-la.

A mulher tinha ferimentos nas pernas mas, inicialmente, recusou tratamento hospitalar. No entanto, acabou por ser encaminhada para o Hospital de Vila Franca de Xira, por aparentar estar desidratada.