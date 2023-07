Uma mulher, de 77 anos, ficou esta segunda-feira ferida com gravidade após uma explosão ocorrida na sua casa, em Maxieira, no concelho de Ourém.Ao que oapurou, uma fuga de gás na cozinha terá causado a explosão. A mulher sofreu queimaduras em 60% do corpo e foi retirada do local, de helicóptero, para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. A casa foi encerrada por falta de segurança.