Uma octogenária sofreu ferimentos graves, ao início deste noite de sábado, depois de ser atropelada por um carro, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado por volta das 20h30, para os bombeiros de Lourosa, para um atropelamento rodoviário, na rua do Final, em São Paio de Oleiros.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.