Idosa invisual ferida em incêndio num prédio em Coimbra

Uma mulher idosa invisual de 85 anos e um homem, o filho, ficaram esta quarta-feira desalojados num incêndio que deflagrou no último andar de um prédio, no concelho de Santa Clara, em Coimbra.

O incêndio começou no quarto da habitação, junto à cama, onde a idosa se encontrava. Assim que se apercebeu, a mulher gritou e chamou por socorro e foi quando os populares ouviram os gritos que chamaram de imediato os Bombeiros. A preocupação por parte dos populares era maior uma vez que a vítima é invisual e precisava de ajuda imediata.

Segundo o Comando Sub-Regional da Região de Coimbra, o alerta foi dado por volta das 15h19, para a Rua Carlos Alberto Pinto de Abreu, em Santa Clara. A rua esteve fechada ao trânsito durante algumas horas.

Ao local foram acionados os Bombeiros de Coimbra, com 18 operacionais, acompanhados por cinco viaturas, a PSP com quatro homens e duas viaturas e ainda a Cruz Vermelha com uma viatura.

A vítima foi transportada para o Hospital Universitário de Coimbra por ter ficado com queimaduras nas mãos e por inalação de fumo.



Os dois moradores, mãe e filho, ficaram desalojados, mas vão ser alojados em casa de familiares, adiantou a fonte da Proteção Civil.