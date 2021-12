Idosa monta rede de carteiristas com filhos e netas

Uma mulher de 70 anos montou uma rede familiar criminosa: comandava os três filhos e as duas netas, todos com idades a partir dos 30 anos, para efetuar roubos de carteiras em shoppings e lojas.A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção desta rede de carteiristas, investigada há um ano, com relatos de furtos entre Coimbra e Tavira. Por residir em Palmela, o grupo centrava os golpes na zona de Lisboa e arredores.Além dos cinco detidos, todos de nacionalidade colombiana, há mais dois indiciados pelos mesmos crimes, também da mesma família. O grupo realizou, no último ano, pelo menos 30 furtos de carteira e 13 burlas informáticas, que geraram prejuízos às vítimas de 21.500 euros. Quatro ficaram em prisão preventiva e um quinto envolvido está sujeito a apresentações periódicas às autoridades.