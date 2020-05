Idosa morre após resgate dos bombeiros em incêndio urbano na Baixa do Porto

Uma septuagenária morreu hoje na sequência de um incêndio urbano na rua da Glória, freguesia de Cedofeita, na baixa da cidade do Porto, indicou fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros do Porto.

"A vítima foi ainda foi resgatada com vida da habitação onde deflagrou o incêndio, mas faleceu no local após as manobras de reanimação", disse fonte do CDOS do Porto, referindo que o alerta do incêndio urbano foi dado pelas 13:09 e que a vítima foi resgatada às 13:27, altura em que o incêndio também foi dado como "dominado".

O incêndio deflagrou numa habitação localizada na Rua da Glória, em Cedofeita, freguesia do Porto, e no local do incêndio estiveram 12 elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto, com três viaturas, bem como uma Viatura Médica Emergência e Reanimação (VMER) de São João com dois elementos e uma equipa de patrulha da PSP.