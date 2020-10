Idosa morre após se despistar e embater contra pinheiro em Pegões

Uma mulher, entre os 80 e os 85 anos, morreu depois de o carro que conduzia se ter despistado, indo embater num pinheiro na Estrada Nacional 4, entre Pegões e Faias, Montijo.

O acidente ocorreu pelas 15h45, e mobilizou 11 operacionais e 4 viaturas dos bombeiros de Canha, Águas de Moura, e da GNR.

Esteve ainda no local a equipa da Viatura Médica do Hospital do Barreiro.

O óbito da idosa já foi declarado por uma delegada de saúde, esperando-se apenas pela remoção do cadáver.

O trânsito não foi cortado na zona do acidente.