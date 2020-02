Idosa morre após ser agredida pelo marido em Silves

PORMENORES

Cadáver

O cadáver da idosa foi retirado do interior da habitação durante a tarde de quarta-feira. Vai ser submetido a autópsia.



Transtornado

O idoso não foi detido e foi levado para o serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve.



Crime

O homem incorre no crime de homicídio ou de ofensas à integridade física agravadas pelo resultado, neste caso a morte.

Um desentendimento entre um casal de idosos, alegadamente por questões financeiras, acabou com a mulher, de 73 anos, a morrer depois de ter sido empurrada pelo marido, de 76, em Montes Raposos, Alcantarilha, no concelho de Silves.Segundo oapurou, o crime terá ocorrido terça-feira, no interior da casa onde viviam Floripes e Francisco Machado. Contudo, o caso só chegou esta quarta-feira ao conhecimento das autoridades, depois de o idoso, que se encontrava transtornado, ter entrado em contacto com familiares a contar o que se tinha passado. Foram estes, aliás, quem deu o alerta.Ainda foi mobilizada para o local uma equipa do INEM, mas a vítima já se encontrava cadáver, no quarto do casal. Devido ao empurrão, terá batido com a cabeça numa cómoda que se encontra no compartimento, o que lhe causou a morte.apurou que o idoso terá relatado que a vítima o agrediu primeiro e que ele reagiu com um empurrão. A GNR foi a primeira força de segurança a chegar ao local mas, dada a natureza do crime, a investigação foi entregue à Polícia Judiciária, que recolheu indícios na habitação.