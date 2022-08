Idosa morre atropelada por camião em passadeira na Maia

Fernanda, de 87 anos, tinha saído para comprar pão e morreu, atropelada na passadeira, por um camião de transporte de combustível, perto de casa.Tudo aconteceu cerca das 16h40, na rua Lidador da Maia, no Alto da Maia. Ao que o CM apurou, a mulher entrou na passadeira e não terá sido vista pelo condutor que se preparava para abastecer umas bombas de gasolina a 50 metros. “Ela estava com a parte esquerda do corpo toda esmagada”, explicou Maria Pinto, uma das primeiras pessoas a chegar ao local que lembrou ainda que os acidentes naquela rua são frequentes. “Há falta de sinalização e a que há está tapada pelas árvores”, disse.