Idosa morre carbonizada em lareira da casa onde vivia em Ferreira do Zêzere

Uma idosa, de 80 anos, morreu carbonizada na própria lareira em Ferreira do Zêzere.



Segundo o jornal O Mirante, o cadáver só foi encontrado no dia 28 de janeiro pela GNR e pela PJ. Os familiares chegaram a fazer buscas pela idosa, que pensaram estar desaparecida.





A idosa vivia com o enteado, que revelou ao jornal que sentiu o cheiro a queimado mas que pensou que fosse o casquilho da instalação eléctrica. No dia seguinte, o genro de Rosário Abreu deslocou-se à habitação e apercebeu-se que parte da cozinha estava queimada, com bastantes cinzas junto à lareira, mas sem imaginar que eram os restos mortais da idosa.