Idosa morre depois de esperar uma hora e meia pelo INEM em Lisboa

Uma mulher, de 83 anos, morreu no hospital depois de ter esperado uma hora e meia numa rua de Campolide, em Lisboa, pela chegada do INEM.



A confirmação foi feita pelo próprio Instituto Nacional de Emergência Médica à imprensa nacional, que acrescentou que todas as 29 entidades que foram contactadas, estavam ocupadas noutras situações de emergência.





Antes de ser atendida no Hospital de Santa Maria, a vítima foi acompanhada por populares, que criticaram a atuação dos serviços de emergência.A professora reformada terá tropeçado num desnível de passeio e bateu com a cabeça no chão ao cair.