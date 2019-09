Idosa morre em acidente no IC2 em Rio Maior. Neta de oito anos em estado grave

No local estão 23 operacionais, apoiados por 10 viaturas.









Asseiceira, no concelho de Tomar e obrigou ao corte do trânsito no sentido Sul-Norte.No local estão 23 operacionais, apoiados por 10 viaturas.

Uma idosa de 76 anos morreu e uma menina de oito anos e um homem de 45 ficaram em estado grave este domingo após um despiste no IC2 em Rio Maior. No veículo seguia outra familiar que sofreu ferimentos ligeiros.Segundo oapurou, o acidente ocorreu ao quilómetro 65 do IC2, no saída para a freguesia de