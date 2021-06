Idosa morre em colisão frontal entre dois carros em Torres Vedras

Uma mulher de 86 anos morreu e quatro outras pessoas (entre as quais uma criança, de dois anos) ficaram feridas, numa colisão frontal entre dois carros, ocorrida este domingo em Casalinhos de Alfaiata, Torres Vedras. O óbito foi declarado no local.





Ao que oapurou junto de fonte policial, o carro onde seguia a vítima e que era conduzido por um homem, de 89 anos, fazia uma ultrapassagem a vários veículos quando colidiu com outro, que seguia no sentido contrario. A gravidade do acidente obrigou a mobilizar 16 operacionais, e sete viaturas, dos bombeiros e GNR de Torres Vedras. Os quatro feridos foram transportados para o hospital da cidade.