Uma mulher, de 79 anos, morreu ontem após o veículo em que seguia se ter despistado contra um pinheiro na EN4, perto de Pegões, no Montijo.









O alerta para o acidente foi dado pelas 15h45, tendo sido mobilizados 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas, entre meios dos Bombeiros Voluntários de Canha, Águas de Moura e da GNR. No local esteve ainda uma Viatura Médica do Hospital do Barreiro.

O óbito da idosa foi declarado no local por uma delegada de saúde, sendo ainda desconhecidas as causas do despiste. Não foi necessário cortar o trânsito na zona do acidente.