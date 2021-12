Uma idosa, de 96 anos, morreu e os dois bombeiros dos Voluntários de Viana do Castelo que a transportavam para o lar, em Ponte da Barca, ficaram feridos num acidente na madrugada deste domingo. As causas do despiste no IC28, na zona de Távora, Arcos de Valdevez, estão a ser investigadas pela GNR que foi chamada ao local.