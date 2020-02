Idosa morre em incêndio dentro de casa

Uma mulher de 81 anos morreu num incêndio na moradia onde residia, na rua Pereira Reis, junto à PJ do Porto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, à chegada dos bombeiros ao local, a mulher já estava morta. O incêndio, na moradia de dois andares, afetou principalmente o quarto, a casa de banho e a zona das escadas.





Daquele local, foi resgatado um cão. No entanto, familiares da vítima afirmam que esta teria mais animais de estimação. Os bombeiros não encontraram mais animais.

O alerta para o incêndio, já dominado, foi dado às 13h16.

As chamas foram combatidas pelos Sapadores do Porto e Bombeiros Voluntários do Porto. No local está também o INEM, que atestou o óbito da vítima mortal, e a PSP.

A Polícia Judiciária vai agora proceder às diligências para descobrir as causas deste incêndio.