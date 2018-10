Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa morre em incêndio na habitação no Sabugal

Fogo terá tido início num aquecedor elétrico.

Por A.S. | 09:01

Uma mulher de 74 anos morreu durante a madrugada desta quinta-feira na Quinta da Oliveira, no Sabugal, na sequência de um incêndio dentro da casa onde vivia sozinha.



O alerta foi dado às 11h27 pela irmã de Maria do Céu, a vítima, numa altura em que o fogo já estava extinto.



"O incêndio deve ter ocorrido durante a noite e apagou-se sozinho, mas como a casa fica muito isolada ninguém se apercebeu de nada até a irmã a ter vindo buscar para almoçar e a ter encontrado morta no corredor da casa", disse ao CM um vizinho.



Apesar de a sala estar destruída, o corpo, segundo a mesma fonte, "não estava queimado, o que pode indicar que morreu por inalação de fumo".



A PJ da Guarda está a investigar.



