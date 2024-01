Idosa morta à facada em assalto no Seixal. Homicida em fuga

Uma mulher de 76 anos foi, na manhã desta terça-feira, assassinada com cinco facadas por um homem que lhe roubou a mala, em plena rua, na avenida da Liberdade, Amora, concelho do Seixal, confirmou ao CM fonte da PSP. O homicida está a ser procurado.

A vítima caminhava na rua, sozinha, com a mala ao ombro, quando foi abordada pelo assaltante, que de acordo com uma testemunha terá cerca de 20 anos e estava vestido com roupas escuras. O assaltante ameaçou a idosa com uma faca e esta terá mostrado alguma resistência, sendo atingida à facada no tórax e numa axila.

O assaltante fugiu do local, sem olhar para trás, e está a ser procurado.

A vítima ainda foi assistida pelo INEM, mas o óbito foi declarado ainda no local, já no interior da ambulância, pelo médico da VMER.

A PSP foi a primeira autoridade a chegar e acionou a Polícia Judiciária de Setúbal, que se encontra no local a realizar perícias.