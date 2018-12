Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa morta durante roubo em aldeia de Vila Nova de Foz Côa

Alerta para o sucedido na aldeia de Horta, Vila Nova de Foz Côa, foi dado cerca das 00h00.

09:09

Uma mulher de 80 anos foi morta e o marido ficou ferido durante um alegado roubo ocorrido durante a noite, numa localidade do concelho de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.



Segundo fonte da GNR, o alerta para o sucedido na aldeia de Horta, Vila Nova de Foz Côa, foi dado cerca das 00h00.



Do alegado roubo ocorrido no interior da residência do casal resultou a morte da mulher, enquanto que o marido, também com 80 anos, sofreu ferimentos e foi transportado para o Hospital Sousa Martins, na Guarda, para receber tratamento, disse a mesma fonte à agência Lusa.



A GNR de Vila Nova de Foz Côa, que pertence ao Comando Territorial da Guarda, tomou inicialmente conta da ocorrência, mas a investigação transitou para a Polícia Judiciária.