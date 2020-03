A mulher, de 88 anos, que no sábado foi projetada para fora de casa após uma explosão de gás na casa onde morava em Nespereira, Gouveia, morreu no Hospital de Viseu, onde estava internada.Maria da Conceição Estefânia de Almeida sofreu queimaduras e lesões graves.O marido, de 91 anos, apresentava queimaduras nas pernas e mantém-se internado no Hospital da Guarda.A casa ficou sem condições de habitabilidade, com 50% da estrutura afetada.