Uma mulher com cerca de 75 anos e com mobilidade reduzida caiu, esta quarta-feira, do paredão para as rochas, junto ao Inatel de Oeiras.A vítima sofreu ferimentos ligeiros mas teve de ser resgatada, pelos Bombeiros de Oeiras, numa operação delicada que envolveu mais de 10 operacionais e uma grua para ajudar a retirar a maca.A idosa foi levada para o hospital para ser avaliada.