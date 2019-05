Idosa roubada em casa por falsos funcionários da Segurança Social

"Fingiram ser funcionários da Segurança Social e roubaram-me a pulseira e um colar em ouro. Agora, eu nem consigo ficar sozinha. Tenho medo."Gracinda de Jesus, de 79 anos, descreve, ainda abalada, o momento em que foi surpreendida, na tarde de quinta-feira, por dois homens, na casa em que vive com a filha e o genro, em Raiva, Castelo de Paiva.A dupla acabou por fugir após os gritos de uma vizinha. Este tipo de crime tem regressado em força ao distrito de Aveiro.Tudo aconteceu pelas 14h00, quando os criminosos se aproximaram da residência, e de uma forma pouco discreta."Eu estava sozinha em casa. Eles pararam à porta e buzinaram. Nunca tinha visto aquelas caras na minha vida. Saíram do carro, disseram que trabalhavam para a Segurança Social e que estavam a informar os idosos de que as reformas iriam ser aumentadas em 15 euros. Depois, perguntaram se eu tinha ouro", conta a vítima. É então que a burla passa a roubo."Um deles rasgou-me o bolso do avental e pegou na carteira. Abriu-a e viu que, por trás da fotografia do meu marido, tinha lá o colar e a pulseira", acrescentou.A carteira até tinha dinheiro e a idosa alguns anéis nas mãos, o que a fez temer pela continuação do terror."Eles só não levaram mais nada porque se assustaram ao ouvirem a minha vizinha, que se apercebeu da situação, e começou aos gritos. Atiraram a carteira para o chão e fugiram", finalizou aoGracinda de Jesus.