Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa sai de lar e morre após cair a um ribeiro

Utente de 84 anos foi encontrada morta a cerca de 50 metros da Associação Cultural e Beneficente de Sedielos, em Peso da Régua.

Por Patrícia Moura Pinto | 10:47

Edirite Costa tinha 84 anos e residia no lar da Associação Cultural e Beneficente de Sedielos, Peso da Régua. Esta quarta-feira, saiu da instituição por volta das 06h00, sofreu uma queda de cerca de seis metros para um ribeiro, próximo do lar, e foi encontrada morta, cerca de três horas depois.



Cândido Oliveira, presidente da associação, indica que "será aberto um inquérito interno para perceber as causas da fuga". Há precisamente um ano, um outro utente escapou das instalações e foi encontrado morto, no mesmo local.



Rui Lopes, comandante dos Bombeiros de Peso da Régua, e a GNR confirmaram que foi encontrado um cadáver num ribeiro de Sedielos, a cerca de 50 metros do lar, e que pertencia a uma utente da associação. Edirite Costa sofria de demência. Passeava todos os dias nas proximidades da associação. Deixa um filho, emigrante em França.



Os habitantes daquela localidade não se conformam com as duas mortes no espaço de um ano e alegam que "a responsabilidade é da instituição, que não tem condições de segurança para os utentes" que tem a seu cuidado.



"Tinha de haver mais segurança na instituição, ou então que fechem as portas. Há um ano, foi encontrado aqui outro senhor, no mesmo ribeiro e que estava no mesmo lar. Estas coisas não deviam acontecer", afirmou ao CM, revoltada, Rosária Silva, de 58 anos, residente em Sedielos.



A instituição alberga 35 utentes, mas serve cerca de 85 pessoas, incluindo apoio domiciliário e centro de dia.