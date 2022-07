Conceição Cura, de 89 anos, passou perto de 13 horas sozinha no interior de um poço com cerca de seis metros de profundidade, na horta que cultiva em Lagares da Beira, Oliveira do Hospital, após ter caído quando tentava instalar uma mangueira. Com os vizinhos mais próximos ausentes, ninguém ouviu os seus gritos, tendo permanecido na água (com um metro de altura) desde as 08h00 até às 21h00.









