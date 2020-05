Um avião aterrou de emergência no aeroporto de Faro este sábado, após uma mulher de 87 ter uma paragem cardiorrespiratória.A vítima tinha dificuldades respiratórias, febre e tosse, sintomas de covid-19.O óbito foi declarado no hospital de Faro.O voo vinha de Acra, capital do Gana, com destino a Londres.A cidade Casablanca, em Marrocos, recusou a aterragem de emergência.