Idosa tenta matar marido à machadada em Benavente

Uma mulher de 74 anos vai começar a ser julgada no Tribunal de Santarém por ter tentado matar o marido à machadada, na casa do casal em Aldeia do Peixe, Benavente. A arguida, em prisão preventiva, vai responder por homicídio qualificado na forma tentada, num caso em que está por explicar o motivo porque quis assassinar o marido ao fim de 48 anos de casamento.





O caso remonta a 8 de outubro de 2019, quando o casal teve uma discussão após ter ido almoçar fora. Segundo a acusação, a que oteve acesso, a mulher ficou magoada e a pensar na briga com o marido durante o dia inteiro. Na madrugada seguinte, pelas 06h00, levantou-se da cama sem acender a luz e foi ao quintal buscar uma machada com 40 centímetros de lâmina, que usou para atingir duas vezes o homem na cabeça, enquanto dormia.

Julgando-o morto, a mulher dirigiu-se à casa de uma vizinha a pedir auxílio, inventando que tinham sido vítimas de um assalto violento, cometido por desconhecidos que não chegou a ver porque tinha ido à casa de banho. A Polícia Judiciária deteve a arguida após concluir facilmente que a idosa era a autora do crime, depois de recuperar a machada ensanguentada deixada em cima de uma cómoda, no quarto, e de perceber que não existiam quaisquer sinais de arrombamento.





O marido, de 75 anos, apesar dos ferimentos muito graves na cabeça, pescoço e clavícula, sobreviveu ao ataque e pede à mulher uma indemnização de 38,6 mil euros.