Idosa vítima de fraude em Gaia fica com oito euros na conta bancária

Os militares da GNR de Canelas, em Vila Nova de Gaia, ajudaram uma idosa, de 76 anos, que foi vítima de clonagem do cartão multibanco e ficou apenas com oito euros na sua conta bancária.A mulher dirigiu-se esta quarta-feira ao posto para apresentar queixa e nesse momento foi surpreendida com um gesto de bondade dos guardas. Os militares decidiram reunir o dinheiro que tinham disponível no momento e entregaram a quantia à idosa num envelope.O objetivo passou por tentar ajudar a vítima a suportar as despesas até ao final do mês. O cartão da idosa foi clonado, tendo sido feitos vários movimentos bancários em Inglaterra.Não foi possível apurar qual o valor que foi retirado da conta, nem qual foi a quantia entregue pelos militares.