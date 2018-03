Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa vive terror em assalto a casa

Custódia Felícia, de 88 anos, estava a dormir quando foi atacada.

Por Isabel Jordão | 09:12

Uma mulher de 88 anos foi surpreendida na cama, esta terça-feira durante a madrugada, em Helenos, Pombal, por quatro homens encapuzados, que lhe amarraram as mãos e a esmurraram na cara até dizer onde estavam os 600 euros da reforma. Antes de fugirem ainda arrancaram o fio em ouro do pescoço, o anel do dedo e os brincos das orelhas à idosa.



Custódia Felícia ainda tinha as mãos amarradas com um cordel preto quando telefonou à sobrinha, Maria José Capitão, que mora na mesma rua, a dizer que tinha sido assaltada e que estava "toda partida" porque a tinham agredido. Entraram na casa da vítima pelas traseiras, seguindo um caminho coberto de ervas, e rebentaram os trincos em ferro de duas portas para entrarem na propriedade da idosa, que só deu pela presença dos assaltantes quando se aproximaram da cama e lhe taparam a cabeça com uma blusa que estava nas costas de uma cadeira.



"Ela teve de entregar todo o dinheiro que tinha, senão eles matavam-na", contou esta terça-feira ao CM a sobrinha, adiantando que os assaltantes sabiam que a idosa na véspera tinha levantado o dinheiro da reforma.



Devido aos ferimentos, a vítima foi transportada para o Hospital de Pombal e depois transferida para o de Leiria, para fazer exames complementares de diagnóstico. Quando tiver alta já não volta para a moradia, onde vivia sozinha, por ter medo, instalando-se na casa da sobrinha. O roubo, que é pelo menos o segundo no último mês com as mesmas características, é agora investigado pela GNR.