As duas idosas, de 90 e 92 anos, encontradas mortas num lar ilegal nos Riachos, Torres Novas, apresentavam sinais de estarem em magreza extrema, mas só as autópsias médico-legais irão esclarecer as causas da morte. Esta quinta-feira, o apartamento que funcionava como casa de acolhimento foi inspecionado pela Segurança Social, que determinou o seu encerramento “imediato e compulsivo”.