Idosas feridas por cão em Santo Tirso foram hospitalizadas

Duas mulheres, de 76 e 86 anos, ficaram feridas, a mais velha em estado grave, esta quinta-feira de manhã, na rua de Santiago da Carreira, em Santo Tirso, após terem sido mordidas por um cão de raça labrador. O alerta foi dado cerca das 10h30.





As idosas, que ficaram com ferimentos nas pernas e nos braços, foram assistidas no local pelos bombeiros de Santo Tirso e pelo INEM e levadas para o Hospital de Famalicão. Segundo fonte da GNR, o ataque aconteceu dentro da casa de uma das vítimas, que é dona do animal. As causas do ataque estavam ainda por apurar.