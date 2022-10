Um homem de 83 anos queixa-se de ter sido vítima de violentas agressões por parte de um vizinho em Carvas, Murça.Na origem da discórdia, que já é antiga, estará uma passagem por um terreno agrícola."Ele deu-me para matar", conta Hermínio Lopes, mostrando os hematomas que sofreu. O visado, Ernesto António, tem uma versão diferente. "Ele fez-me a espera e veio com uma vara agredir-me.Eu só lhe acertei com a minha para me tentar desviar", conta o alegado agressor. A GNR investiga os contornos das agressões.