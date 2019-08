Idoso ameaça mulher para conseguir sexo em Loulé

Um homem de 76 anos foi constituído arguido pela GNR pelo crime de violência doméstica contra a mulher, de 75 anos. Segundo oconseguiu apurar, o casal reside numa localidade rural do concelho de Loulé e o idoso ameaçava e coagia a esposa quando queria manter relações sexuais.A violência psicológica já durava há vários anos, mas as ameaças começaram a ser mais frequentes e preocupantes nos últimos tempos, nomeadamente nas alturas em que a vítima recusava os contactos de cariz sexual com o marido.Os atos de violência praticados pelo homem foram denunciados à GNR e foram de imediato averiguados pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando de Faro da GNR, que avançou para a constituição de arguido do idoso por ordem do Ministério Público.Segundo foi possível apurar, apesar de o idoso não ter sido formalmente detido, os investigadores da GNR avançaram para a apreensão de uma caçadeira, uma espingarda de ar comprimido e cartuchos, que estavam na habitação onde vive o casal. Devido à idade, a vítima recusou sair da casa onde vive há vários anos ao lado do agressor.O Algarve é a região do continente com a maior taxa de incidência de crimes de violência doméstica por cada mil habitantes, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2018.No total, segundo o mesmo relatório de 2018, foram registadas 1406 ocorrências na região, ao longo de todo o ano passado.Apesar de tudo, houve uma evolução positiva na região, dado que foram registadas menos 53 ocorrências em 2018 do que no ano anterior.