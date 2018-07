Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso ameaça vizinhos com uma faca

Foi detido pela GNR e presente, esta terça-feira, a um juiz do Tribunal de Guimarães.

08:16

Um homem, de 81 anos, ameaçou um casal vizinho, em Canedo de Basto, Celorico de Basto, com uma faca, devido a desavenças antigas.



Foi detido pela GNR e presente, esta terça-feira, a um juiz do Tribunal de Guimarães. Ficou com termo de identidade e residência e proibido de contactar com as vítimas.



Atacou os vizinhos, segunda-feira ao fim da tarde, no quintal da casa das vítimas. De faca em punho, dirigiu ameaças ao homem, de 67 anos, e à mulher, de 61.