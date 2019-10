Idoso assassina mulher e vai para a cadeia

José Alves, o idoso que, na quinta-feira, matou a mulher em Raimonda, Paços de Ferreira, falou esta sexta-feira diante do juiz durante cerca de duas horas e meia. Contou uma versão incoerente dos factos e apresentou várias contradições sobre aquilo que aconteceu. O magistrado do Tribunal do Marco de Canaveses não teve dúvidas e aplicou ao arguido a medida de coação mais gravosa: fica em prisão preventiva.O idoso - que demonstrou no tribunal ter muitos problemas de mobilidade - foi levado pela GNR para a cadeia de Custoias, onde irá aguardar julgamento. No estabelecimento prisional, o arguido deverá ser alvo de uma avaliação psiquiátrica, até porque no local do crime chegou a mostrar alguma desorientação.José matou a mulher, Maria da Assunção, de 93 anos, com dois tiros na cabeça. Chamou, depois, a sobrinha à sua casa e disse-lhe que tinha assassinado a companheira na sequência de uma violenta discussão. Alegou até que a vítima teria amantes.Os maus tratos eram constantes e, em maio, a idosa chegou mesmo a ser hospitalizada depois de agredida com um banco. Os familiares recordam outros episódios de violência. "Ele sempre foi assim com ela. Eu costumava almoçar muitas vezes com eles num restaurante e, numa ocasião, ele chegou mesmo a pegar numa garrafa para a agredir", contou Rosa Araújo, sobrinha do casal. Maria da Assunção escondeu, no entanto, os maus tratos e, diante das autoridades, recusou acusar o marido. Os processos nunca tiveram, assim, seguimento.