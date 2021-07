Heliodoro Viegas, 79 anos, foi ontem encontrado morto, numa poça do seu próprio sangue, na sua habitação no interior do concelho de Faro. As autoridades estão agora a investigar e tudo indica que tenha havido violência extrema na altura da morte, que terá ocorrido num assalto durante a madrugada. Não foi a primeira vez que o idoso, proprietário de vários terrenos agrícolas, foi vítima de assaltos e furtos.