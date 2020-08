Idoso ataca à navalhada outro utente em lar de Felgueiras

O idoso de 81 anos e que sofre de demência apoderava-se, há algumas semanas, de artigos de outros utentes do lar de Idães, Felgueiras.



Cansado de ver os seus bens retirados ou remexidos, um dos ‘lesados’, de 83 anos, revoltou-se e decidiu acertar contas à navalhada. Esta quarta-feira, atingiu a vítima com dois golpes: um no braço e outro no abdómen.

O alerta foi dado aos bombeiros e à GNR, pelas 09h20, para a ocorrência na Associação para o Desenvolvimento Integral de Barrosas. No local, as autoridades identificaram o agressor e o caso vai agora ser comunicado ao Ministério Público.





Segundo apurou o CM, a instituição irá abrir um inquérito interno para perceber as circunstâncias em que tudo aconteceu e como é que o idoso estava na posse de uma navalha.

Certo é que as funcionárias nunca o tinham visto com aquela arma, nem têm qualquer suspeita de como é que a mesma chegou ao octogenário. Arrisca a expulsão.

Já o utente agredido à navalhada pode vir a ser transferido da instituição, a título preventivo. O objetivo é evitar novos confrontos com outros idosos - uma vez que aquelas situações já se arrastavam há várias semanas.



Esta vítima é um antigo sem-abrigo da cidade do Porto. Está no lar de Idães a pedido da Segurança Social.

O corte no braço foi de maior profundidade, já o do abdómen era superficial.



O homem foi suturado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, depois de assistido e transportado àquela unidade pelos Bombeiros de Felgueiras.