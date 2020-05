Idoso ataca filha e genro com objeto para coser sapatos por não lhe darem dinheiro

Descontente com a gestão do dinheiro da reforma que era feita pela filha, residente no concelho de Castelo Branco, um homem, de 76 anos, atacou-a a ela e ao marido com uma sovela, um objeto perfurante habitualmente usado para coser sapatos.

As vítimas, de 55 e 58 anos, sofreram vários ferimentos e foram transportadas para o hospital. O autor do crime foi detido pela Polícia Judiciária do Centro e, após primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução criminal aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva.

O ataque ocorreu no dia 20 de maio, na sequência de uma discussão à porta da casa das vítimas. Revoltado por considerar que a filha não lhe entregava dinheiro suficiente, o idoso foi pedir-lhe satisfações. Entretanto, o suspeito que previamente já se tinha munido da sovela, acabou por sacar do objeto e atingir a filha e o genro em várias partes do corpo, "pondo em risco as suas vidas", uma vez que atingiu zonas com órgãos vitais, refere um comunicado da PJ do Centro.

Após o ataque, o idoso refugiou-se na sua casa, que fica próxima da residência dos familiares que tinha acabado de atacar. Com as duas vítimas feridas, os vizinhos alertaram os meios de socorro e a GNR, que abordou o suspeito numa altura em que este saiu de casa e levou-o para o posto. Face à natureza dos crimes, a investigação transitou para a PJ do Centro. O idoso, que apresenta sinais de ter desequilíbrios psíquicos, está agora indiciado pela prática de dois crimes de homicídio na forma tentada.



PORMENORES

Coser couro

O objeto usado pelo idoso para atacar os familiares é utilizado para fazer furos no couro, pelos quais passa posteriormente a linha com a agulha. Habitualmente é usada em curtumes e marcenarias.



Internamento

O idoso está atualmente em prisão preventiva, mas com a possibilidade de ser transferido para uma unidade de psiquiatria, para ser sujeito a tratamento devido ao desequilíbrio psíquico que apresenta.



Alta do hospital

Com ferimentos em várias partes do corpo, as duas vítimas foram transportadas para o hospital, onde foram submetidas a tratamentos, mas entretanto já receberam alta médica.