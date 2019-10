Idoso ataca peregrina a caminho de Santiago de Compostela

Ofereceu-se para ajudar a peregrina, de nacionalidade alemã, que estava sentada na berma da estrada, em Viana do Castelo, a tentar recuperar dos ferimentos nos pés devido à caminhada que estava a fazer rumo a Santiago de Compostela. Mas o predador sexual - um reformado de 78 anos que já foi condenado por violação no estrangeiro - aproveitou a oportunidade para raptar a mulher e tentar violá-la. A vítima, com cerca de 30 anos, conseguiu escapar e pedir ajuda às autoridades.O idoso foi detido pelos inspetores da Polícia Judiciária de Braga, que prossegue a investigação para apurar se outras queixas apresentadas por peregrinas nos últimos anos poderão implicar o mesmo suspeito.O caso remonta a 12 de julho deste ano e aconteceu no caminho oficial para Santiago, em Viana do Castelo. A peregrina não desconfiou do homem que simpaticamente se ofereceu para lhe dar boleia até à farmácia, onde poderia pedir ajuda para os problemas físicos que estava a enfrentar.Assim que entrou no carro, estranhou o facto de as portas terem sido trancadas, mas só teve a certeza das intenções do predador quando o mesmo não parou na farmácia e começou a tentar apalpá-la. A viagem apenas terminou num local ermo onde o idoso pretendia violar a vítima, mas a mulher conseguiu fugir e pedir rapidamente ajuda às autoridades policiais.O reformado foi esta quinta-feira a tribunal, porém, só esta sexta-feira conhece as medidas de coação.