U m homem, de 76 anos, foi surpreendido em flagrante pelos militares da GNR. Estava com um isqueiro na mão junto a uma zona de mato seco, em Celorico de Basto, a tentar provocar um fogo. Tinha já causado cinco outros incêndios florestais na mesma zona. Em todos os casos terá usado o isqueiro para deflagrar os fogos.





Os crimes foram cometidos durante o dia de domingo. Os militares da GNR realizavam ações de prevenção contra incêndios e patrulhavam uma vasta zona florestal do concelho. A certa altura depararam-se com cinco pontos de ignição e com as respetivas colunas de fumo. Continuaram na zona à procura de suspeitos e acabaram por intercetar o idoso, em flagrante. O homem ateou os cinco incêndios em zonas de mata e também de floresta.