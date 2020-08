Um homem de 75 anos ficou gravemente ferido, esta sexta-feira de manhã, após ter sido atropelado por um autocarro da STCP, na rua D. Afonso Henriques, em Águas Santas, na Maia.A vítima foi assistida pelos Bombeiros de Pedrouços e pela equipa do INEM e depois transportada para o Hospital de São João, no Porto.A rua esteve temporariamente cortada, com o trânsito desviado. A PSP realizou perícias, efetuou o teste de álcool ao motorista e investiga as causas do acidente.