Idoso com Alzheimer desaparecido há 10 dias em Armação de Pera

Fernando Rafael dos Santos, de 83 anos, tinha o hábito de fazer longas caminhadas. No dia 13 deste mês, saiu de casa por volta das 9h30 para mais um passeio, mas não voltou. Está desaparecido desde essa altura, em Armação de Pera. O idoso sofre de Alzheimer, vive sozinho e já se tinha perdido várias vezes durante as caminhadas."Já passaram dez dias e continuamos sem saber de nada. A GNR diz que também não tem informações sobre o seu paradeiro", conta aoSusana Santos, filha de Fernando Rafael dos Santos. Quando desapareceu, o homem vestia umas calças castanhas, um pulôver da mesma cor e um casaco verde. Segundo a filha, uma pessoa ainda terá avistado o pai a caminhar no dia do seu desaparecimento - estaria na zona dos Caliços, a pouco mais de dois quilómetros da vila onde vive.Apesar de ter filhos e de sofrer de Alzheimer em estado já avançado, o homem vive sozinho em Armação de Pera. Recebe apoio domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Alcantarilha e tem contado com a ajuda de uma vizinha.Ao que apurou oa GNR tem registo de muitos episódios de desaparecimento do idoso, ao longo dos tempos. Este chegou mesmo a pedir boleia para ir para Tavira, de onde é natural. As autoridades têm procurado encontrar Fernando Rafael dos Santos mas sem sucesso, até porque o mesmo fazia caminhadas por diferentes locais e chegava mesmo a percorrer grandes distâncias.