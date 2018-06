Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso com demência perdido durante sete horas na Lourinhã

Homem de 96 anos foi encontrado por militares da GNR com ferimentos.

Por J.T. | 15:08

Um idoso, de 96 anos, com demência, esteve perdido durante mais de sete horas, tendo sido encontrado, ferido, por militares da GNR, na zona da Lourinhã.



O desaparecimento foi comunicado por familiares da vítima, pelas 12h00 de domingo, em Nadrupe, depois do idoso não ter regressado a casa.



O homem foi encontrado às 19h20, por uma equipa cinotécnica da GNR. Estava numa zona de vegetação, deitado, com ferimentos na cabeça, desorientado e desidratado.